Attualità Potenziamento rete ferroviaria, sottoscritto un importante protocollo d’intesa 6 Aprile 2021

In data 31 marzo 2021 il Consorzio HIRPINIA AV, ANCE Avellino, ANCE Benevento e le Organizzazioni sindacali FENEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL di Avellino e di Benevento, hanno sottoscritto un Protocollo di intesa per la realizzazione della Linea Ferroviaria Napoli-Bari – Raddoppio Tratta Apice – Orsara, I° Lotto Funzionale Apice – Hirpinia, ai sensi dell’art. 113 del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per le Imprese edili. L’opera da realizzare, il cui costo è di oltre 600 milioni di euro, si inserisce nel più ampio ambito di riqualificazione e potenziamento dell’itinerario ferroviario Roma – Napoli – Bari, finalizzato a rispondere all’esigenza prioritaria di miglioramento delle connessioni interne del Mezzogiorno, con l’obiettivo di costruire una rete di servizi tra le varie città e le relative aree per assicurare ogni forma di scambio commerciale, culturale, turistico. Il Protocollo firmato assicurerà un confronto costante tra l’Appaltatore, le Organizzazioni di rappresentanza datoriale ANCE e le Organizzazioni sindacali su un’opera importante, idonea a produrre per il territorio effetti positivi in termini produttivi ed occupazionali. Infatti, le Parti si incontreranno, di norma con cadenza semestrale, per verificare l’andamento dei lavori, nonché l’applicazione ed osservanza delle norme contrattuali in materia di rapporti di lavoro, sicurezza, igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni, applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. “La realizzazione di questa imponente opera rappresenta un’occasione per dare finalmente una risposta concreta al nostro territorio, alle imprese edili qualificate, alle esigenze sociali del mercato del lavoro locale. E’ un’opportunità di sviluppo che richiede il sostegno e la partecipazione dei soggetti di riferimento tecnici e politici, tra cui l’Ance” così commenta il Presidente Ance Avellino Ing. Michele Di Giacomo. Prevista anche l’attivazione di percorsi formativi e informativi rivolti a tutti i lavoratori delle imprese coinvolte nella realizzazione delle opere mirati ad aumentare il livello di sicurezza e la consapevolezza dei dipendenti circa i rischi specifici collegati alle singole lavorazioni con lo scopo di renderli soggetti attivi nella costruzione di elevati livelli di sicurezza, con l’obiettivo della salvaguardia e della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e della riduzione degli infortuni sul lavoro. Infine, saranno adottate tutte le misure necessarie volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata mediante una scrupolosa attuazione del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 22/10/2019, tra la Prefettura di Avellino, la Prefettura di Benevento, il Committente, la Direzione Territoriale del Lavoro di Avellino, la Direzione Territoriale del Lavoro di Benevento, le O.O.S.S. di categoria e l’Appaltatore. Ance Avellino assicurerà la propria presenza politica, tecnica e di supporto a sostegno della legalità, della sicurezza e dello sviluppo del settore dell’edilizia che rappresenta in questa provincia.