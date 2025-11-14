Potenziamento AV/ AC Napoli–Bari: dal 25 novembre stop ai treni sulla Napoli–Cancello

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) avvierà, dalle ore 00.01 di martedì 25 novembre alle ore 4.00 di venerdì 5 dicembre, una nuova e importante fase di lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Napoli–Roma via Cancello, nell’ambito dell’itinerario Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari.

Gli interventi rientrano nel lotto Napoli–Cancello e prevedono un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro. Ogni giorno saranno impegnati mediamente 600 addetti, tra operai e tecnici specializzati di RFI e delle ditte appaltatrici, per completare le opere civili, la massicciata ferroviaria e procedere alle attività di attrezzaggio tecnologico e posa dei cavi lungo l’intera tratta.

Per garantire la piena operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli–Cancello sarà sospesa per tutto il periodo dei lavori, con modifiche ai programmi dei treni regionali e a lunga percorrenza. Le variazioni sono consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.