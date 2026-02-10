Poste Italiane: il passaporto si può richiedere anche in provincia di Avellino

Poste Italiane amplia il numero di uffici postali dov’è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Il servizio è stato attivato in provincia di Avellino in 115 uffici Polis: l’iniziativa di Poste Italiane che promuove la coesione economica, sociale e territoriale in 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. Sale così a 5.115 il totale degli uffici postali in cui si può ottenere il passaporto: 4.698 uffici Polis e 417 nelle grandi città.

Il servizio è partito nel 2024 nei piccoli comuni e nelle grandi città come Roma e Bologna e poi è stato esteso a Milano, Napoli e Firenze. I numeri confermano il successo dell’iniziativa promossa da Poste Italiane: sono già circa 160mila i passaporti erogati a livello Italia, di cui ben 15.686 nel solo mese di gennaio di quest’anno. Ora anche gli uffici postali della provincia di Avellino sono pronti ad accogliere le richieste di rilascio o rinnovo dei passaporti, per dare ulteriore slancio a un servizio particolarmente apprezzato dai cittadini.

L’ampliamento del servizio continuerà progressivamente fino a coprire l’intera rete nazionale. Oltre a semplificare i passaggi burocratici, il rilascio e rinnovo del passaporto riduce il divario tra le aree urbane e i territori meno serviti, portando un contributo rilevante agli abitanti delle località più isolate. Grazie alla capillarità della rete di Poste Italiane, inoltre, il servizio di rilascio e rinnovo passaporti ha consentito di ridurre i tempi di attesa per i cittadini e di supportare il lavoro della Polizia di Stato.

Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto è un’operazione estremamente semplice. Basta consegnare all’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino per il passaporto ordinario della somma di 42,70 euro e contrassegno telematico da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica degli uffici postali abilitati, è l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) e inviare poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Per richiedere il rilascio del passaporto negli uffici postali delle grandi città è necessaria la prenotazione attraverso il sito di Poste Italiane.

Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a domicilio. Quest’ultima è l’opzione preferita dai cittadini dei piccoli centri, che ne hanno fatto richiesta nel 79% dei casi mentre nelle grandi città la richiesta di consegna a domicilio è pari al 32% del totale.