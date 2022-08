I positivi al covid in Irpinia

Rispetto a ieri, sono stati processati meno tamponi in provincia di Avellino. In tutto, sono stati analizzati 1.027 test e sono emersi 225 positivi al coronavirus. Questa è la sintesi che emerge dal bollettino emanato questa mattina dall’Azienda Sanitaria Locale. Il numero maggiore di persone contagiate si registra nel capoluogo irpino, dove sono in 27 ad aver contratto il virus. Ad Ariano Irpino di positivi se ne contano 14, a Montoro 8, a Mercogliano 7. Risulta essere positivo anche il vicesindaco di Guardia Lombardi.

Rispetto a ieri, presso l’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino, c’è un ricoverato in più ammalato di covid. In tutto, si trovano presso il nosocomio del Tricolle cinque persone: 3 in degenza ordinaria e 2 in subintensiva.

Ecco nel dettaglio la “mappa” del contagio in Irpinia

Aiello del Sabato 1

Altavilla Irpina 3

Aquilonia 3

Ariano Irpino 14

Atripalda 2

Avella 1

Avellino 27

Bagnoli Irpino 1

Baiano 1

Bisaccia 5

Bonito 2

Calabritto 1

Calitri 3

Caposele 3

Capriglia Irpina 1

Carife 2

Castelfranci 1

Cesinali 1

Conza della Campania 1

Domicella 2

Flumeri 5

Fontanarosa 6

Frigento 2

Grottolella 1

Guardia Lombardi 1

Lacedonia 1

Lapio 1

Lauro 2

Lioni 9

Luogosano 1

Melito Irpino 1

Mercogliano 7

Mirabella Eclano 2

Montecalvo Irpino 3

Montefalcione 1

Monteforte Irpino 2

Montefusco 2

Montella 2

Montemarano 5

Montemiletto 4

Montoro 8

Morra De Sanctis 1

Mugnano del Cardinale 1

Nusco 2

Ospedaletto d’Alpinolo 1

Parolise 1

Paternopoli 1

Pietradefusi 1

Pietrastornina 2

Prata P.U. 1

Pratola Serra 2

Roccabascerana 2

San Mango sul Calore 4

San Martino V.C. 1

San Michele di Serino 1

San Potito Ultra 3

San Sossio Baronia 1

Santa Lucia di Serino 1

Sant’Andrea di Conza 2

Sant’Angelo all’Esca 1

Sant’Angelo dei L. 7

Santo Stefano del Sole 1

Savignano Irpino 1

Senerchia 2

Serino 5

Solofra 3

Sturno 7

Taurasi 2

Teora 2

Torella dei Lombardi 3

Trevico 1

Tufo 1

Vallata 2

Vallesaccarda 1

Venticano 3

Villanova del Battista 7

Volturara Irpina 5

Zungoli 2