Positano, uno scenario splendido per un evento indimenticabile

Scegliere la Costiera Amalfitana come sfondo per il matrimonio, per una cerimonia, un ricevimento, un evento o una festa privata o aziendale, è la soluzione migliore per trascorrere una giornata davvero indimenticabile, grazie alla bellezza del paesaggio, allo splendido mare e alla spiaggia da sogno, e al fascino incomparabile della città stessa, che offre scorci panoramici eccezionali.

Non per niente, le località della Costiera Amalfitana, e in particolare Positano, sono tra le più apprezzate e scelte per organizzare e allestire la cerimonia e il ricevimento delle nozze, al punto che, per poter pianificare tutto alla perfezione, evitando il rischio di non trovare posto, è importante iniziare a muoversi anche con un paio d’anni di anticipo.

A Positano, così come lungo tutta la costiera amalfitana, è possibile sposarsi in chiesa anche per le coppie che provengono da altre città. In genere, i matrimoni vengono celebrati nella Chiesa dell’Assunta, appena sopra alla Spiaggia Grande, mentre per chi preferisce sposarsi civilmente, la location migliore è la terrazza del Comune, che offre una splendida e suggestiva vista sul mare.

Perché sposarsi a Positano?

Sposarsi a Positano significa vivere l’evento delle nozze in tutta libertà e serenità, con il fascino della straordinaria vista sul mare che la città è in grado di offrire.

Conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, Positano è una meta del turismo internazionale, ricca di scorci suggestivi e punti panoramici eccezionali, ed è l’occasione perfetta non solo per sposarsi con uno sfondo naturale tra i più belli d’Italia, ma anche di offrire ai propri ospiti la possibilità di conoscere un luogo incantevole.

Un altro vantaggio è la facilità con cui questa cittadina può essere raggiunta: l’aeroporto di Napoli è a breve distanza, è possibile noleggiare un’auto o usufruire del trasporto pubblico, anche via mare.

Inoltre, il clima è sempre piacevole: un sicuro vantaggio per le coppie che preferiscono sposarsi in autunno o inverno, che possono comunque contare su magnifiche giornate e temperatura mite.

Ma non solo; a Positano e nei dintorni, si trovano splendide dimore storiche che rappresentano un’ottima occasione per allestire il ricevimento e la festa di nozze in un’atmosfera accogliente e magnifica al contempo: Villa dei Fisici è una delle più spettacolari, la cornice ideale per un matrimonio da favola e per una giornata indimenticabile.

Villa dei Fisici: lusso e creatività per un matrimonio perfetto

Situata in una posizione spettacolare, sovrastante la spiaggia di Positano, la Villa dei Fisici è una residenza d’epoca edificata intorno al XVIII secolo, che offre la possibilità di vivere un’esperienza unica e coinvolgente con lo sfondo spettacolare della Costiera Amalfitana.

Soggiornare presso la Villa dei Fisici significa essere avvolti dalla magica atmosfera di una dimora storica, senza comunque rinunciare alle comodità di una struttura di lusso, accogliente e dotata di ogni genere di comfort, con arredi in stile e la magnifica vista del mare.

Villa dei Fisici è una villa per eventi e matrimoni a Positano che permette di vivere un matrimonio da favola e di realizzare il proprio sogno, in uno scenario suggestivo e affascinante, usufruendo inoltre di un servizio professionale di wedding planner. Per rendere il ricevimento di nozze piacevole e originale, Villa dei Fisici dispone di una magnifica terrazza panoramica rivolta verso il mare e le isole Li Galli, perfetta per allestire la tavola per gli invitati. Per chi invece desidera una cerimonia chic ma più libera e informale, la grande piscina esterna è completa di un angolo bar, per organizzare un aperitivo a buffet, per servire un cocktail o per fare un brindisi.

Camere e suites offrono agli ospiti l’esperienza di un soggiorno luxury in un’atmosfera dall’eleganza storica, con arredi e tappezzerie d’epoca, colori delicati e lo sfondo del mare e di Positano. Per le coppie di sposi, e comunque per chi desidera vivere un momento romantico, è disponibile anche una suite con ingresso indipendente e terrazza panoramica privata, che garantisce agli ospiti riservatezza e tranquillità.

Naturalmente, la Villa dei Fisici non ospita solo i ricevimenti per le nozze, ma è disponibile per eventi di ogni tipo. Gli chef della cucina sono a disposizione per organizzare pranzi, cene, aperitivi, brunch, feste di compleanno, anniversari, così come corsi di cucina e degustazioni enogastronomiche in presenza di un sommelier professionista.

È inoltre possibile alloggiare presso la Villa dei Fisici per vivere un’esperienza diversa ed esclusiva nel corso della propria vacanza a Positano. Ideale per le coppie romantiche, ma anche per le famiglie in cerca di tranquillità e sicurezza, la Villa dei Fisici offre un servizio accurato e completo, si trova in una posizione privilegiata e mette a disposizione dei propri ospiti uno staff di operatori esperti e una serie di servizi aggiuntivi, dalla possibilità di noleggiare biciclette, scooter e auto, all’organizzazione di gite, passeggiate, escursioni e piccole crociere in barca lungo la Costiera Amalfitana.