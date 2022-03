Pontecagnano, stasera fiaccolata in piazza per Anna

Una fiaccolata per Anna, la giovane uccisa dal suo ex questa mattina a Pontecagnano Faiano, è stata organizzata per questa sera nel comune salernitano, in piazza Sabato, alle ore 19. Tutta la collettività è stata invitata a partecipare. Era una ragazza solare e amante della vita, Anna Borsa.

Tante le foto sui social con il fratello e con il suo cane del quale, il 20 febbraio scorso, aveva festeggiato il compleanno.

Ad ogni modo, è già lutto cittadino, in pratica, a Pontecagnano Faiano, dove si è consumata una “pagina bruttissima” per il sindaco Giuseppe Lanzara. “Oggi la città piange una donna che purtroppo è stata vittima di femminicidio. Credo che proclamare il lutto cittadino sia il minimo. In una condizione di grande sofferenza per la città nessuno si sogna di festeggiare il Carnevale e perciò abbiamo annullato tutti gli eventi. Ci costituiremo sicuramente come parte civile nel giudizio”, dice.

“Profondo dolore” viene espresso anche dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Siamo vicini agli amici di Anna ed alla famiglia e a tutta la comunità di Pontecagnano Faiano”.