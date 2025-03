Il Ponte della Ferriera ufficialmente chiuso: “obbligo di svolta”, pedoni a destra

Avellino, Via due Principati, mattina inoltrata. In quella che è solitamente una delle strade più trafficate della città, poche auto, qualcuna ferma nei pressi delle attività commerciali della zona, qualcuna diretta a Via Barra e Rione Mazzini, qualcuna che scende su Via San Leonardo.

Da oggi, il Ponte della Ferriera è ufficialmente chiuso al traffico veicolare per consentire la conclusione dei lavori e la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico in corso. Il Comune ha comunicato un piano per la viabilità alternativa, con la relativa segnaletica di preavviso. Nello specifico, il dispositivo firmato dal vice-comandante della Polizia Municipale, Domenico Sullo, istituisce il divieto di circolazione nel tratto compreso tra l’intersezione di Largo Ferriera e l’intersezione con via Barra. Resta consentito l’attraversamento pedonale del Ponte.

Il provvedimento dovrebbe consentire di procedere più speditamente alla realizzazione degli ultimi interventi necessari all’infrastruttura ottocentesca firmata da Luigi Oberty: la demolizione e ricostruzione in vetro e corten del parapetto esistente, la realizzazione ex novo del marciapiede, la posa in opera della barriera stradale e il rifacimento, dopo la necessaria impermeabilizzazione, della superficie.

«La chiusura del Ponte della Ferriera – ha dichiarato la Sindaca di Avellino, Laura Nargi – rappresenta un atto necessario per consentire all’impresa di accelerare nella conclusione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di un’opera strategica e fondamentale per la nostra città. La riapertura avverrà in estate. Nel frattempo, con l’aiuto della Polizia Municipale, garantiremo ai cittadini la migliore viabilità alternativa possibile, per ridurre al minimo gli eventuali disagi sul traffico».