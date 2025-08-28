Ponte della Ferriera di nuovo percorribile alle auto. Perrotta: “Un segnale di ripresa”

Da questa mattina alle 9 il Ponte della Ferriera è tornato percorribile alle auto. A tagliare il nastro la commissaria prefettizia Giuliana Perrotta, accompagnata dalla vicepresidente della Provincia di Avellino Laura Cervinaro e da altre autorità civili, militari e religiose. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il comandante dei vigili urbani Michele Arvonio, il vicecomandante Domenico Sullo, il dirigente comunale Luigi Maria Cicalese e la RUP del Comune, l’architetto Anna Freda. Presenti anche gli ex assessori Mario Spiniello e Jessika Tomasetta e l’ex consigliera comunale di Davvero, Giovanna Vecchione.

Soddisfatta la commissaria Perrotta al taglio del nastro: «Per una volta non parliamo di difficoltà né di dissesto, ma inauguriamo quest’opera pubblica che la comunità attendeva da tempo. Il Comune ha rispettato i suoi impegni: Palazzo di Città si era impegnato a riaprirlo entro fine agosto e oggi, 29 agosto, siamo perfettamente nei tempi. Ci tenevo molto a fare questa piccola cerimonia come segnale di ripresa. Non parliamo soltanto di problemi finanziari, ma guardiamo avanti: ci sono tante opportunità e ulteriori iniziative che avvieremo. Non solo difficoltà finanziarie quindi, ma anche prospettive di crescita».