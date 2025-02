Ponte della Ferriera chiuso al traffico dal 17 marzo per 76 giorni

A partire dal 17 marzo, il Ponte della Ferriera di Avellino sarà completamente chiuso al traffico per 76 giorni, in seguito ai lavori di riqualificazione del cavalcavia. Questa mattina, l’impresa incaricata ha consegnato il cronoprogramma definitivo per il prosieguo del cantiere, confermando le tempistiche per l’interdizione totale del traffico veicolare.

Il settore lavori pubblici del comune ha già dato il via libera al piano, e l’amministrazione comunale si sta occupando della preparazione dell’ordinanza che regolamenterà la chiusura, insieme alla definizione del piano traffico alternativo. Durante il periodo di lavori, il transito sarà vietato alle auto, ma sarà comunque garantito il passaggio pedonale per consentire la mobilità dei cittadini.