Polizia, sventata truffa ai danni di una coppia di anziani

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Mobile e dell’UPGSP hanno bloccato in pieno centro un giovane di 21 anni, napoletano e con precedenti di polizia, il quale, insieme a complici in corso di identificazione, aveva architettato un raggiro ai danni di una coppia di anziani.

Dopo aver contattato telefonicamente, con una scusa, la figlia dei coniugi e averla invitata a recarsi presso la caserma dei Carabinieri — con l’evidente intento di allontanarla dall’abitazione — il giovane tentava di farsi consegnare una somma di denaro.

Il personale della Polizia di Stato, allertato dalla donna, si appostava nei pressi dell’abitazione e riusciva a bloccare il truffatore prima che il reato venisse portato a compimento. L’uomo è stato accompagnato in Questura e, dopo gli accertamenti di rito, denunciato in stato di libertà per tentata truffa. A suo carico è stato inoltre emesso e notificato un foglio di via obbligatorio della durata di tre anni.

L’occasione è propizia per invitare tutti i cittadini a diffidare sempre di contatti telefonici sospetti o di richieste di denaro, e ad allertare immediatamente le Forze dell’Ordine per prevenire truffe ai danni delle persone anziane.