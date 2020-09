Polizia, giro di vite nel Vallo Lauro: due arresti

Arrestato dalla polizia di Lauro un 60enne di Moschiano, responsabile di detenzione e porto abusivo di armi da sparo. Una “soffiata” ha portato gli agenti a casa dell’uomo per una perquisizione. In soffitta, in un sacco di juta ben nascosto, è stato ritrovatoun fucile perfettamente funzionante, marca Breda calibro 12, con matricola del fusto e della canna completamente abrase ed illeggibili, nonché una cartucciera completa di colpi, sia a piombo spezzato che a pallettoni.

Altri due fucili, di cui uno privo di marca, calibro 24 con colpo in canna, ed altro, calibro 12, marca Franchi, anche quest’ultimo privo di matricola, sono stati trovati, insieme ad un centinaio di cartucce di vario calibro, all’interno del garage attiguo all’abitazione, occultati tra grossi tubolari in ferro.

Altro pluripregiudicato 67enne di Taurano, con a carico precedenti per associazione a delinquere, estorsione, furto ed omicidio doloso è stato tratto in arresto, in quanto trovato in possesso di un fucile a canne mozze, calibro 36, e relativo munizionamento. I poliziotti, nel corso della perquisizione domiciliare, in una stanza dell’abitazione, dietro alcuni mobili e masserizie, hanno rinvenuto in una busta di plastica l’arma, priva di matricola e perfettamente funzionante, la cui impugnatura era stata opportunamente ridotta nelle dimensioni per renderla più funzionale all’uso.