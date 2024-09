Polizia di Stato: Foglio di via nei confronti di tre pregiudicati

Nell’ambito delle strategie di prevenzione ai fenomeni di criminalità comune e predatori il Questore della provincia di Avellino ha adottato nr. 3 provvedimenti di allontanamento con Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di altrettanti soggetti con a carico pregiudizi penali e di polizia.

Nello specifico, a seguito di mirati servizi di controllo del territorio nel Comune di San’Angelo dei Lombardi, gli Agenti del locale Commissariato di P.S. procedevano, in Contrada Campilongo, al controllo di un cinquantasettenne e un ventiduenne di Napoli che si trovavano a bordo di una Fiat Punto a loro in uso. Gli stessi, alla vista degli operatori, acceleravano improvvisamente fermandosi subito dopo. All’atto del controllo, non riuscendo a fornire valide giustificazioni in merito alla loro presenza sul territorio, venivano segnalati alla Divisione Anticrimine della Questura di Avellino per l’adozione del provvedimento questorile.

Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti di un ventiseienne rumeno a seguito di un controllo eseguito dagli uomini del Commissariato di P.S. di Ariano Irpino. Fondamentale, in questo caso, è stata la segnalazione di alcuni residenti che avevano notato la presenza del giovane intento al cambio di un cospicuo numero di banconote e che si aggirava, con fare sospetto e senza un valido motivo, all’interno di diversi esercizi commerciali della zona.