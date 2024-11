Polizia di Stato: consegna “Il mio diario” agli alunni della scuola media statale “Ugo Foscolo”

Lunedì 4 novembre 2024, nell’ambito di una manifestazione per commemorare i Caduti di tutte le guerre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la Polizia di Stato e il Commissario Straordinario di Quindici (AV), Comune sciolto per infiltrazioni mafiose, hanno organizzato la consegna dell’agenda scolastica “Il mio diario”, realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, quale strumento di supporto alla didattica per la formazione dei cittadini di domani, agli alunni della locale scuola media statale “Ugo Foscolo”. La manifestazione rientra nell’ambito delle iniziative della cosiddetta “Polizia di prossimità” per contribuire ad avvicinare i giovani alla Polizia di Stato per l’affermazione dei valori della legalità.