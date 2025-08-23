Polizia di Stato: arrestato un giovane avellinese

Nel pomeriggio di ieri gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo della libertà personale che prevede l’accompagnamento in carcere di un giovane avellinese già ritenuto responsabile, allo stato degli atti, di gravi reati contro la persona.

Per quanto riguarda gli episodi delittuosi che hanno interessato la città Capoluogo, prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati da parte delle Forze di polizia, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino.