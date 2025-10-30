Polizia di Stato, arrestato estorsore pregiudicato

Poliziotti della Squadra Volante della Questura di Avellino hanno tratto in arresto, nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, un pregiudicato ventinovenne del posto che perpetrava un’estorsione in danno di un automobilista.

Il ventinovenne, dopo aver affittato un’auto grazie alla compiacenza di altra persona, sul raccordo AV-SA affiancava l’ignaro automobilista e dopo averlo costretto a fermarsi con la c.d. “truffa dello specchietto” tentava di estorcergli del denaro, riferendo di aver subito un danno al suo veicolo.

Non riuscendo ad ottenere nell’immediatezza la somma richiesta, lo minacciava simulando di possedere un’arma; l’automobilista impaurito si allontanava rapidamente telefonando al 113.

I poliziotti della Squadra Volante si portavano immediatamente nel luogo segnalato e subito dopo rintracciavano ad alcuni chilometri il pregiudicato che, occultata l’auto, provava ad allontanarsi a piedi. Lo stesso veniva trovato in possesso delle chiavi dell’autovettura e pertanto veniva tratto in arresto per tentata estorsione. Il pregiudicato stamani veniva condotto in Tribunale e allo stesso è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i reati di tentata estorsione e violenza privata.

La Questura di Avellino rivolge invito a tutti coloro che hanno subito analoghi tentativi di truffa a sporgere denunzia presso gli Uffici di Via Palatucci.