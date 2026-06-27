Polizia di Stato, arrestato 36enne per spaccio di cocaina e possesso di proiettili

Nella tarda serata di ieri, nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di un 36 enne di Avellino, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il destinatario del provvedimento precautelare è stato sorpreso all’ interno della propria autovettura con 40 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 150 euro in banconote di piccolo taglio. Inoltre, lo stesso veniva denunciato poiché trovato in possesso di oltre 200 proiettili di diverso calibro.

All’esito degli accertamenti di rito, il predetto veniva associato alla locale casa circondariale di Bellizzi Irpino, in attesa dell’udienza di convalida.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.