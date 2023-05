Polizia, controlli straordinari ad Avellino e nel vallo Lauro disposti dalla Questura dopo una riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Prefetto.

Nelle operazioni, finalizzate alla prevenzione generale dei reati, con particolare riguardo a quelli a carattere predatorio e, in special modo, i furti in abitazione sono state impiegate, oltre che le unità dell’Upgsp e del commissariato di Lauro, anche alcune pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli.

Nonostante le intemperie, con pioggia battente pressoché continua, sono stati eseguiti numerosi controlli di persone e veicoli in particolare nelle zone periferiche non urbanizzate, ma con insediamenti di unità residenziali isolate, spesso obiettivo di incursioni predatorie; verificato altresì il rispetto delle prescrizioni da parte di pregiudicati tenuti al rispetto di prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza (persone sottoposte agli arresti domiciliari o ad altre misure, quali la libertà vigilata, l’affidamento in prova ai servizi sociali, la sorveglianza speciale, ecc.).

Mirati servizi sono stati predisposti, nelle ore serali e notturne, anche per assicurare il rispetto delle norme di legge e delle Ordinanze e Regolamenti Comunali e prevenire in tal modo degenerazioni lesive dell’ordine pubblico e dell’incolumità dei cittadini, nei luoghi di aggregazione giovanili della cosiddetta movida.

Complessivamente sono stati conseguiti i seguenti risultati: sottoposti a controllo 148 veicoli, 213 persone, di cui 46 con precedenti di polizia, 4 esercizi pubblici; contestate nr. 5 violazioni al C.d.S.. I servizi continueranno nei prossimi giorni con cadenza periodica, interessando anche altri territori della provincia ritenuti sensibili.