Polizia, ad Ariano Irpino e Grottaminarda controlli straordinari del territorio. Ben otto i posti di blocco effettuati. Identificate 95 persone, controllati 66 veicoli, verificata la posizione di 14 persone sottoposte agli obblighi di legge.

Inoltre,un 34enne del luogo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento, perché indagato per porto illegale di arma. La denuncia è scaturita a seguito di controllo effettuato dagli agenti i quali notavano un’autovettura con a bordo tre giovani che evidenziavano una chiaro, inequivocabile atteggiamento di nervosismo.

I poliziotti hanno fermato l’auto: due degli occupanti erano già colpiti dal Provvedimento di Avviso Orale emesso dal Questore di Avellino. Per questo motivo, è scattata la perquisizione Nel veicolo è stato rinvenuto un coltello dalla lunghezza di 32 cm con lama appuntita da 20 cm., prontamente sottoposto a sequestro.

Circa il possesso dell’arma il conducente, proprietario dei veicolo non ha fornito plausibili motivi che ne giustificassero il possesso. Nei confronti del 34enne sono state altresì contestate due infrazioni al Codice della Strada, la prima per guida di veicolo non coperto da assicurazione la seconda per guida senza patente in quanto mai conseguita.