Politiche, tutti gli eletti in Campania: boom M5S, al Centrosinistra nessun uninominale

E’ il Movimento 5 Stelle il partito che elegge più parlamentari in Campania: ben 16 deputati e 8 senatori eletti tra collegi uninominali e plurinominali sul totale di 56 parlamentari attribuiti alla nostra regione. La maggior parte degli eletti proviene dalla circoscrizione Campania 1, dove i pentastellati hanno superato il 40% dei consensi. Tra gli eletti l’ex Ministro all’Ambiente Sergio Costa e il Vicepresidente nazionale Michele Gubitosa. Anche lo stesso Giuseppe Conte ha ottenuto il seggio in Campania, anche se essendo candidato anche in altri collegi dovrà decidere dove farsi eleggere.

Il secondo partito a eleggere più parlamentari in Campania è Fratelli d’Italia: 6 in totale di cui 4 deputati e 2 senatori. Sicuri di un seggio Marta Schifone alla Camera e l’ex presidente del Senato Marcello Pera a Palazzo Madama. 4 gli eletti di Forza Italia nei collegi plurinominali: 3 alla Camera (2 nella circoscrizione Campania 1 e uno nella circoscrizione Campania 2) e uno al Senato, Francesco Silvestro che nel listino era preceduto dai nomi di Silvio Berlusconi e Annamaria Bernini, già eletti in collegi uninominali in Lombardia e Veneto. La Lega ne elegge 2: si tratta di un deputato, Gianpiero Zinzi, attuale capogruppo in Consiglio regionale della Campania che scatta nel collegio Campania 2-01, e Gianluca Cantalamessa, parlamentare uscente eletto al Senato nel collegio Campania 02. Il Centrodestra ha inoltre eletto nei collegi uninominali 7 deputati (tra cui l’avellinese Gianfranco Rotondi) e 3 senatori.

Bottino magro per il Centrosinistra in Campania che rimane a bocca asciutta nei collegi uninominali. Il PD ottiene 6 seggi, 4 dei quali alla Camera (2 nella circoscrizione Campania 1 e 2 nella circoscrizione Campania 2): si tratta del ministro della Salute Roberto Speranza, del segretario del Pd Napoli Marco Sarracino e dei parlamentari uscenti Stefano Graziano e Piero De Luca, quest’ultimo figlio del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Due i senatori dem eletti in Campania: il ministro della Cultura Dario Franceschini e l’ex segretaria Cgil Susanna Camusso.