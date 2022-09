Politiche: domani Camusso e Carfagna in Irpinia

Entra sempre più nel vivo la campagna elettorale ad Avellino e provincia in vista del voto del prossimo 25 settembre. Domani due big saranno nel capoluogo e non solo. In mattinata, alle 10.30, il Partito Democratico d’Irpinia incontra Susanna Camusso presso la Federazione Provinciale del Pd in via Tagliamento ad Avellino.

Nel pomeriggio l’ex segretario generale della Cgi, sarà a Grottaminarda per un incontro dedicato ai temi dello sviluppo con particolare riferimento alla Valle Ufita. L’appuntamento si svolgerà presso la Sala Thomas Menino, con inizio alle ore 19.

Allo stesso orario, ma ad Avellino al Circolo della Stampa, Mara Carfagna, ministro per il Sud e per la Coesione Territoriale – capolista alla Camera nel collegio Avellino – Salerno con Azione – Italia Viva, incontrerà elettori e simpatizzanti.