Poesia e fotografia si incontrano ad Avellino: un evento interattivo tra parole e immagini

Un incontro tra poesia e fotografia, due linguaggi artistici capaci di dialogare e arricchirsi reciprocamente. È questo lo spirito dell’evento organizzato dalla casa editrice Edizioni Il Papavero e Officine del Fotogramma, associazione dedita alle arti visive che si pone a supporto della divulgazione culturale e artistica sul territorio, cercando di costruire una rete tra artisti, appassionati ed emergenti e un dialogo costante con le persone.

L’appuntamento è in programma venerdì 24 luglio alle ore 19.00, presso la sede di Rione Mazzini di Officine del Fotogramma, in Via Ubaldo Leprino n. 8, 83100 (AV), con la presentazione del libro edito da Edizioni Il Papavero “Ti aspetto per cena” di Chiara Feoli, in arte Caryl: una raccolta intensa e intima che attraversa l’amore, il ricordo e la trasformazione, in un viaggio fatto di attese, mancanze e rinascite, dove la fragilità si trasforma in forza e il ricordo diventa poesia. Alla raccolta si affianca un progetto fotografico di street photography realizzato dalla stessa autrice, da cui nasce la collaborazione tra Officine del Fotogramma ed Edizioni Il Papavero. Un percorso che mette in relazione due linguaggi artistici, cercando ciò che è fotografico nella poesia e ciò che è poetico nella fotografia.

Il pubblico sarà coinvolto in una mostra interattiva, dove ciascuno potrà associare liberamente fotografie e poesie, costruendo connessioni personali e diventando parte attiva dell’esperienza. Un dialogo aperto tra arte, emozioni e interpretazioni, in cui ogni partecipante contribuirà a dare vita a nuove letture delle opere.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di collaborazione tra realtà culturali del territorio irpino e testimonia come la sinergia tra associazioni, editoria e artisti possa generare eventi originali e partecipati, capaci di arricchire l’offerta culturale della città e creare nuovi spazi di incontro e confronto. L’evento a ingresso libero è rivolto agli appassionati di poesia, fotografia e arti visive, ma anche a chiunque desideri vivere un’esperienza culturale coinvolgente e fuori dagli schemi.