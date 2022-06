Poche ore alla chiusura dei seggi, i dati sull’affluenza per amministrative e referendum in Irpinia

Mancano poche ore alla chiusura dei seggi nei 14 comuni irpini chiamati ad eleggere il nuovo consiglio comunale. Alle 19:00, Baiano e Capriglia Irpina confermano la percentuale delle precedenti elezioni comunali, rispettivamente con il 58,67% e il 55,17% di elettori che hanno già espresso la loro preferenza per la fascia tricolore, nel caso del secondo comune per l’unica lista ammessa. Anche a Flumeri si vota per eleggere i candidati di una sola lista, ed è stato superato il 58% di affluenza, 10 punti percentuali in più rispetto all’ultima tornata elettorale.

Il dato più alto si registra, al momento, a Sirignano, con il 63,61 % della popolazione votante recatasi alle urne fino alle 19:00. Quello più basso, invece, a Chianche con appena il 33,63%. Negli altri comuni fino a 5.000 abitanti, Gesualdo raggiunge solo il 38,56%, Fontanarosa il 43%, Pietradefusi poco più del 42%, Santo Stefano del Sole 55,52%.

Nei comuni più grandi: Montemiletto ha superato di poco il 48%, Solofra e Atripalda il 46%, Montemarano il 43%, Grottaminarda il 53%.

Alle 23:00 di oggi, domenica 12 giugno, chiusura dei seggi anche per i cinque quesiti referendari in materia di giustizia. Alle 19:00 percentuale ancora molto bassa, solo il 14,22% degli elettori irpini, infatti, si è recato alle urne.