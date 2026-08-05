Pnrr, la Cgil chiede un confronto con l’ASL sulla sanità territoriale

AVELLINO- Un confronto con l’ASL di Avellino sul futuro della sanità territoriale. La richiesta avanzata con una nota della Funzione Pubblica Cgil di Avellino, per il tramite della segretaria generale Licia

Morsa, che e’ stata inoltrata alla Direzione Generale dell’ASL un incontro urgente per conoscere lo stato di attuazione della Missione 6 del PNRR e le ricadute organizzative sui servizi e sul personale..Il confronto è finalizzato ad acquisire informazioni sullo stato di avanzamento dei progetti, sulla programmazione delle risorse, sul piano delle assunzioni e, soprattutto, .su come l’Azienda intenda garantire il funzionamento delle nuove strutture previste

dal PNRR. La domanda è chiara: con quale personale saranno gestite Case della Comunità, Ospedali di Comunità e gli altri servizi della sanità territoriale? La FpCgil ritiene indispensabile che l’attuazione del PNRR non avvenga a discapito degli organici già oggi insufficienti e chiede che gli investimenti sianoaccompagnati da un adeguato piano di reclutamento, formazione e valorizzazione del personale.Il potenziamento della sanità territoriale rappresenta una grande opportunità, ma potrà tradursi in un reale beneficio per cittadini e lavoratori solo se alle nuove strutture saranno garantite risorse umane adeguate e un’organizzazione sostenibile.Secondo la segretaria generale, il confronto rappresenta lo strumento più efficace per offrire un contributo fattivo alla realizzazione della Missione 6 del PNRR. Condividere strategie, organizzazione e.programmazione con le rappresentanze dei lavoratori significa adottare un metodo partecipato, trasparente e democratico, nell’interesse della sanità pubblica e del bene dell’intera comunità provinciale.