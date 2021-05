Avellino Calcio In Evidenza Primo Piano Play off Lega Pro – Sorteggio fortunato per l’Avellino che trova il Sud Tirol al secondo turno nazionale degli spareggi promozione 27 Maggio 2021

E’ stato definito il quadro del secondo turno nazionale dei play off di lega pro. Va bene all’Avellino che pesca il Sud Tirol: l’andata si giocherà domenica 30 maggio al Partenio Lombardi, mentre il ritorno si disputerà il 2 giugno allo stadio Druso di Bolzano. Il resto del programma prevede le sfide tra Feralpisalò ed Alessandria, Albinoleffe e Catanzaro e Renate e Padova. La vincente di quest’ultima sfida affronterà, in semifinale, la vincente della gara tra Avellino e Sud Tirol. In caso di passaggio del turno, i lupi avrebbero il vantaggio di giocare in casa la semifinale di ritorno. L’eventuale presenza in finalissima, invece, vedrebbe il Partenio – Lombardi teatro della gara di andata. Le partite della final four non prevedono il vantaggio della squadra meglio classificata al termine della regoular season: in caso di risultato di assoluta parità si procederà con i tempi supplementari e gli eventuali tiri di rigore. (mi.dl.)