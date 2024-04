Planet Vs Plastik: Giornata della Terra a Santa Paolina

Domenica 21 aprile, in occasione della Giornata della Terra, il comune di Santa Paolina e la Cooperativa di Comunità FuEco organizzano un’iniziativa speciale: un’escursione naturalistica guidata sul Monte San Felice dal titolo “Planet Vs Plastik”.

L’evento, che si terrà alle ore 9.30, è un’occasione per immergersi nella bellezza della natura e sensibilizzarsi sul tema cruciale dell’inquinamento da plastica. Attraverso un percorso suggestivo, i partecipanti potranno scoprire le meraviglie del Monte San Felice e riflettere sull’impatto ambientale della plastica.

“La Giornata della Terra, celebrata ogni anno il 22 aprile, è un momento per ricordare a tutti l’importanza di tutelare il nostro pianeta – spiegano gli organizzatori – Istituita nel 1970, questa ricorrenza ha coinvolto miliardi di persone in tutto il mondo, promuovendo azioni concrete per la salvaguardia dell’ambiente.

Nel corso degli anni, la Giornata della Terra è diventata un’importante piattaforma per il confronto e la collaborazione tra i leader mondiali. Nel 2021, ad esempio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha convocato un vertice speciale per coordinare la lotta al cambiamento climatico, dimostrando l’impegno condiviso per un futuro più sostenibile”.

Programma della giornata:

Ore 9.30: Ritrovo presso l’anfiteatro comunale

Ore 10.00: Inizio escursione guidata sul Monte San Felice

Ore 11.30: Sosta con colazione contadina e riconoscimento degli asparagi

Ore 13.00: Rientro all’anfiteatro

Ore 13.15: Interventi

Ore 14.00: Pranzo

Ore 16.00 Quiz e intrattenimento