Pizza: “Il Vicesindaco sarà del Movimento 5 Stelle, volontà condivisa con Gubitosa”

«Sarà una giunta politica, è già tutto risolto. A breve saprete tutto». Non lascia spazio a dubbi il sindaco eletto di Avellino, Nello Pizza, che a margine delle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica, svoltesi in via Matteotti, ha tracciato le linee guida del futuro esecutivo. In attesa della proclamazione ufficiale prevista per la metà di giugno e del successivo insediamento del primo Consiglio comunale, che dovrà essere convocato entro venti giorni dalla proclamazione stessa, Pizza conferma di avere già le idee chiare sulla squadra che lo accompagnerà alla guida dell’ente di Piazza Del Popolo. «Sarà un esecutivo equilibrato tra tutte le forze politiche e non che mi hanno sostenuto, terrà quindi conto di tutto. Lavoreremo bene, dobbiamo solo cominciare», ha spiegato il primo cittadino eletto. Tra le poche anticipazioni concesse, una riguarda il ruolo di vicesindaco. «Il vicesindaco sarà del Movimento 5 Stelle, è una mia indicazione ed è una volontà condivisa con l’onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale dei pentastellati», ha chiarito Pizza.

Nel breve confronto con i cronisti, il sindaco eletto ha affrontato anche il tema della Zona a traffico limitato che entrerà in vigore nel centro storico cittadino a partire da sabato 6 giugno 2026, dalle ore 20 alle ore 1 del giorno successivo. «Io sono favorevole – ha sottolineato Pizza – poi, se ci sarà bisogno di fare aggiustamenti, li faremo dopo i doverosi confronti con cittadini e commercianti. Secondo me la Ztl dà la possibilità alle attività commerciali di poter lavorare con serenità e offre anche un’immagine del centro storico all’insegna della vivibilità, che è la nostra cifra. È quella che come amministrazione vorremmo avere».