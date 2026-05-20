Pizza con tutti, nel tour dei quartieri arriva anche il foodtruck con le pizze

AVELLINO- Che la pizza sia buona e’ un dato piuttosto oggettivo, che lo sia Nello Pizza come sindaco (d’animo e professionalmente sicuramente) gli avellinesi lo potranno scoprire solo in caso di sua elezione alle amministrative. Intanto però lo staff del candidato sindaco del Campo Progressista ha pensato bene di “giocare” con quel “Buono per la citta’”, slogan del penalista per questa campagna elettorale e con il cognome del candidato sindaco. Così nel tour dei quartieri e’ spuntato lui, Nello Pizza ma anche un foodtruck con le pizze, quelle vere. Un modo per anticipare metaforicamente la bontà della proposta politica e quella di uno dei prodotti simbolo del Belpaese, con tanto di scatola dedicata con la scritta “Pizza per tutti”. Questa sera si replica a Borgo Ferrovia alle venti, con una nuova iniziativa del candidato del Campo Progressista nei quartieri.