Attualità Più Europa in piazza in tutta Italia per Alexey Navalny. Ad Avellino sotto “Le ali della libertà” 31 Gennaio 2021

In concomitanza con le manifestazioni in Russia, +Europa oggi è scesa in piazza in tutta Italia a difesa della libertà di Alexey Navalny, della giustizia e della Russia democratica. Da Milano a Napoli, passando per Varese, Gallarate, Parma, Ferrara, Firenze, Siena, Roma e Avellino, dirigenti e attivisti di Più Europa hanno dato vita a sit-in per chiedere la liberazione del capo dell’opposizione russa.

“La libertà e la democrazia per il popolo russo sono la libertà e la democrazia per tutta l’Europa – ha detto il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova- il governo italiano e l’Unione europea chiedano con forza a Putin il rilascio di Navalny”.

“Da Vladivostok a Mosca, molti russi hanno sfidato il freddo e la brutale repressione della polizia che ha già arrestato oltre 1500 persone tra cui dei giornalisti. L’Unione Europea- afferma Yuri Guaiana della segreteria di +E- vari nuove sanzioni e aumenti la pressione sul regime putiniano insieme agli Stati Uniti”.

Come detto, anche ad Avellino, nel pieno rispetto delle norme anti covid, alcuni attivisti – in rappresentanza di tutto il gruppo irpino di Più Europa – hanno espresso la loro vicinanza e solidarietà all’opposizione russa che, nonostante la repressione di Putin, continua a far sentire la sua voce.

La scelta del luogo è stata altamente simbolica: il monumento “Le ali della libertà”, collocato nella principale piazza cittadina.