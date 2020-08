Politica “Più Campania in Europa”, ecco Manlio Lomazzo candidato 9 Agosto 2020

Manlio Lomazzo, 36 anni, consigliere comunale di Aiello del Sabato, annuncia la sua candidatura alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre con la lista di Più Campania in Europa nella circoscrizione di Avellino.

“La mia campagna elettorale – spiega Lomazzo – sarà improntata ad un confronto continuo con i cittadini irpini, parleremo di idee e di progettualità, di ambiente ed innovazione. Io posso mettere al servizio della mia provincia le mie energie e la mia tenacia per sfidare chi invece tornerà nelle case dei cittadini con le promesse di sempre. Oggi però i cittadini hanno gli strumenti per non credere più ad una politica vecchia e clientelare. A tutti gli elettori chiederò di iniziare a pensare diversamente. In consiglio regionale il mio impegno sarà quello di difendere la legalità ed i suoi presidi sul nostro territorio, combattere il clientelismo ed il malaffare, incentivare l’impegno puntuale ed intelligente dei fondi europei, sfruttare le opportunità di crescita per una Campania finalmente più europea”.

A presentare la candidatura di Manlio Lomazzo è anche Bruno Gambardella, portavoce regionale di Più Europa.

“Manlio è sin dall’inizio un protagonista della vita del gruppo irpino e campano di Più Europa e la sua candidatura – il commento di Gambardella – rappresenta concretamente l’impegno e la passione politica di tutti noi. La sua esperienza amministrativa, la sua competenza e la grande attenzione per i temi dei diritti e dell’ambiente hanno contribuito in modo determinante alla nostra proposta politica per l’Irpinia e per la Campania tutta”.