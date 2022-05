Piscine fuori terra: alla scoperta delle proposte di Abritaly

Non sempre è possibile o conveniente realizzare una piscina interrata, infatti in alcune circostanze la soluzione migliore potrebbe essere una piscina fuori terra.

Si tratta di strutture realizzate al di sopra del livello del suolo, senza lo scavo necessario per interrare la vasca, con la possibilità di ottenere un risultato altrettanto valido in termini di estetica, funzionalità e integrità strutturale.

Al pari di un modello interrato, anche una piscina fuori terra può essere protetta e valorizzata con una copertura di qualità, una struttura che consente di preservare la vasca tutto l’anno e migliorare il design della zona relax outdoor.

In questo caso le opzioni a disposizione sono innumerevoli, grazie alle proposte di aziende specializzate come Abritaly, realtà di riferimento sul mercato nel campo delle coperture per piscine 100% italiane.

Modelli e caratteristiche delle coperture per piscine fuori terra

Nel catalogo di Abritaly sono presenti diverse proposte per disporre di una struttura per piscina fuori terra dal design unico, caratterizzata da un’elevata qualità dei materiali, un’estetica elegante e tecnologie all’avanguardia.

In particolare, un modello interessante è rappresentato dalla copertura telescopica extra, progettata appositamente per le piscine fuori terra con un’ampiezza considerevole. Questa struttura è realizzata in alluminio rinforzato per assicurare una resistenza strutturale ottimale, tuttavia non è eccessivamente pesante e risulta ultra maneggevole.

È dotata di un dispositivo di bloccaggio per la sicurezza dei bambini, per trascorrere con serenità il tempo libero con la famiglia. Inoltre, nonostante la copertura possa essere movimentata solo da una persona senza sforzo, è possibile installare anche un sistema di motorizzazione solare ecosostenibile in grado di aumentare il comfort della copertura.

In alternativa, è possibile optare per una copertura per piscina fuori terra specifica, una struttura versatile e disponibile nella configurazione sollevabile o amovibile. Quando la copertura è distesa la piscina rimane balneabile, per prolungarne l’utilizzo al di fuori del periodo estivo, in più il rivestimento scherma i raggi UV migliorando il comfort dei bagnanti. Per la personalizzazione è possibile scegliere tra diversi optional, ad esempio aggiungendo una porta d’ingresso o un’asta idraulica.

Scegliendo una copertura per piscina fuori terra Abritaly è possibile usufruire di alcuni vantaggi esclusivi, tra cui diverse opzioni di finanziamento e una soluzione dedicata di pagamento rateizzato. L’azienda fornisce anche supporto per beneficiare delle detrazioni fiscali previste dalle norme di legge, con la possibilità di usufruire dell’opzione cessione del credito richiedendo lo sconto in fattura del 50%, per un vantaggio economico immediato e un risparmio importante nell’acquisto, posa e progettazione della copertura.

Tutti i vantaggi di una copertura per piscine fuori terra di qualità

Le coperture per le piscine fuori terra garantiscono numerosi benefici, rendendo questo investimento particolarmente conveniente sotto diversi punti di vista.

Nel dettaglio, una copertura di qualità permette di mantenere la temperatura dell’acqua, per ridurre i costi legati al riscaldamento e sfruttare l’effetto serra naturale ottenuto grazie alla struttura. Inoltre, è possibile garantire la massima sicurezza della piscina fuori terra, soprattutto in presenza di bambini, animali domestici e anziani.

Un altro vantaggio da considerare è la maggiore protezione della vasca, per tutelare la piscina dallo sporco causato dall’ingresso di foglie e altri residui che possono cadere nell’acqua, riducendo i costi della manutenzione ordinaria e agevolando la pulizia della vasca.

Con una copertura è anche possibile valorizzare la piscina fuori terra, migliorando l’aspetto estetico della zona relax e aumentando il valore della proprietà, un investimento che garantisce un importante ritorno in caso di vendita della residenza.

Rivolgendosi ad Abritaly è dunque possibile ottenere una copertura su misura per la propria piscina fuori terra, in grado di adattarsi a qualsiasi forma della vasca e rispondere ad ogni esigenza.