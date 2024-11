Piscina comunale svuotata, la Merogliano Servizi: ora facciamo chiarezza

MERCOGLIANO- L’amministratore della Mercogliano Servizi Domenico Landi chiarisce con una nota alcuni aspetti collegati alla vicenda della Piscina Comunale.

“In riferimento al susseguirsi di notizie relative a quanto avvenuto nella piscina comunale lo scorso 17 novembre si rende necessario fare chiarezza a tutela del sistema di gestione della Piscina Comunale di Mercogliano.

1. Non corrisponde al vero l’affermazione secondo la quale la piscina non era stata svuotata completamente dall’acqua, in quanto la vasca, al momento del controllo, si presentava completamente vuota come constatato e documentato dalla Polizia Municipale e dai Carabinieri giunti sul posto nella stessa serata di domenica 17 c.m. Le immagini a corredo notizie sono riferite al mattino di martedì 19 cm, quando la vasca era già stata riempita e le attività erano regolarmente riprese. I teli visibili sulla porzione di vasca non utilizzata dagli utenti sono il frutto della decisione volta a favorire una più

agevole tenuta della temperatura dell’acqua nel rispetto degli standard previsti. Solo grazie al controllo dell’impianto predisposto, ora, anche di domenica, nonché, alla prontezza d’intervento dei tecnici dell’azienda municipalizzata, che per tutta la notte (a partire dalle ore 18:00 circa di domenica al lunedì seguente) hanno monitorato le operazioni di reintegro dell’acqua e di controllo continuo della temperatura della stessa, la Piscina è rimasta chiusa nella sola giornata di lunedì con la ripresa delle attività il martedì seguente. Dunque, il servizio è stato ripristinato nel giro di circa 36 ore e senza alcun disagio per l’utenza. La circostanza che non vi siano segni di effrazione non giustifica affatto la dichiarazione secondo la quale l’evento sarebbe attribuibile al probabile errore umano. Anzi, sarebbe stato un stato un controsenso richiedere l’intervento di Carabinieri e Polizia Municipale da

parte degli stessi autori di un ipotetico errore tecnico, per lo più, rimediabile. Rispetto alle cause, ad ogni modo, si resta semplicemente in attesa di conoscerne gli eventuali sviluppi, riponendo piena fiducia negli organi competenti. Non risultano agli atti dell’azienda sospensioni temporanee del servizio, avvenuti in passato a causa dello svuotamento improvviso della vasca. Va da sé che, la direzione della Mercogliano Servizi avrebbe dovuto ricevere comunicazione di chiusura temporanea della piscina. In più, è opportuno precisare che la Piscina, ogni anno, viene intenzionalmente svuotata a luglio per effettuare i dovuti interventi di manutenzione per poi, essere riempita nuovamente ad agosto per la riapertura all’utenza nei primi giorni di settembre.

2. In merito al sistema di video sorveglianza va precisato che tale situazione, purtroppo, ha comprensibilmente ingenerato qualche dubbio circa la coincidenza dell’evento de quo.

3. Secondo qualche ricostruzione giornalistica, infine, “…diversi istruttori sono andati a lavorare in altre strutture”. Purtroppo, anche questo non corrisponde a verità. La Mercogliano Servizi ogni anno apre una short list per assicurarsi le prestazioni di istruttori di nuoto professionisti nel rispetto delle norme che regolano le aziende in house. Naturalmente, gli istruttori degli anni precedenti hanno facoltà di rinnovare la propria iscrizione producendo la relativa istanza prevista dalla procedura di evidenza pubblica che viene predisposta, ovviamente, prima dell’avvio della stagione sportiva. Quest’anno un solo istruttore non ha rinnovato, ad agosto, la richiesta di collaborazione, in quanto, ha trovato occupazione, non a carattere stagionale, in un settore lavorativo totalmente diverso. Tanto si doveva per ripristinare la corretta informazione e la più esatta esposizione dei fatti”.