Piscina comunale, mercoledì sopralluogo della Commissione Bilancio

Si riporta la convocazione – da parte del presidente Nicola Giordano – della III^ Commissione Consiliare Permanente per un sopralluogo presso la struttura della “Piscina Comunale”.

Si comunica che, ai sensi del vigente Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti, i componenti della III^ Commissione Consiliare Permanente sono convocati per il giorno 13 novembre 2024 alle ore 09:30, presso la Piscina Comunale di Avellino, sita in via Alcide De Gasperi, per effettuare un sopralluogo finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi.

Si richiede al Dirigente al Patrimonio, Dott. Michele Arvonio, di predisporre tutti gli atti necessari per consentire l’accesso ai locali della struttura ai membri della Commissione.

Visto l’importanza dell’incontro, si confida nella presenza di tutti i convocati.