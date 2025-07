Piromani scatenati nel Vallo: ancora fiamme sulla collina di Moschiano

MOSCHIANO – A distanza di poche ore dal rogo che ha interessato la zona in prossimità della Chiesa di località Carità e ha distrutto diversi ettari di zona boccata, a Moschiano tornano le fiamme. Stavolta l’incendio riguarda la zona più a valle della stessa collina interessata, in località Rocella-Valle. Una intensa coltre di fumo si è già sprigionata dalla zona. Pochi dubbi che l’atto non sia doloso, anche se sarà necessario attendere le conclusioni dei Carabinieri Forestali. Il rogo stavolta minaccia anche maggiormente le abitazioni in prossimità della zona collinare. Per questo motivo l’amministrazione comunale, il sindaco Sergio Pacia e l’assessore Mario Mazzocca, hanno subito segnalato alle autorità competenti il pericolo del nuovo incendio che interessa la zona collinare del paese.