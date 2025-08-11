Piromane incastrato dai video, domani mattina l’interrogatorio di convalida

MONTEMILETTO- La Procura di Avellino ha chiesto la convalida dell’arresto del cinquantottenne di Montefalcione accusato di incendio boschivo per uno dei roghi avvenuti nella giornata di sabato nel comune dell’hinterland avellinese. L’indagato, attualmente agli arresti domiciliari, dovrà comparire domani mattina davanti al Gip del Tribunale di Avellino Lorenzo Corona per l’interrogatorio di convalida dell’arresto eseguito dai Carabinieri della Stazione di Montefusco e dai militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Avellino. L’indagato, difeso dal penalista Carmine Anzalone, si trova attualmente agli arresti domiciliari. A suo carico i Carabinieri hanno proceduto in flagranza, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza attive nella zona dove ha attivato l’innesco che ha causato il rogo.