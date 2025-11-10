Pippo supera anche il secondo intervento: una forza della natura, serve nuovo sforzo per sostenere le cure

AVELLINO- “Ci troviamo di fronte ad una vera forza della natura”. E’ questo il commento al nuovo video pubblicato da Teresa Testa, da quattro mesi impegnata insieme ad altri volontari per salvare Pippo, il cane di quartiere e la vera mascotte della città capoluogo che era stato investito nel centro cittadino. Anche il nuovo intervento e’ andato bene, come dimostra il video pubblicato.Il nuovo intervento è andato bene e non potremmo essere più felici. Ora non resta che continuare a sperare che tutto prosegua per il meglio. Forza Pippo, siamo tutti con te”. Nello stesso tempo viene anche rinnovato l’appello a dare un sostegno concreto con la raccolta fondi che ha gia’ registrato una grande solidarieta’: “Pippo ha potuto fare tutto questo solo grazie al vostro buon cuore e alla vostra grande possibilità.Lui ha dato tanto alla nostra città e proprio adesso non dobbiamo abbandonarlo. Pippo ha una voglia di vivere esagerata”

Per qualsiasi informazione su Pippo 3207084444

https://gofund.me/4fef03b82