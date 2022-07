Pioggia e vento in arrivo sull’Irpinia, ma solo per poche ore

Piogge e venti in arrivo sull’Irpinia, ma di breve durata. Il cielo sereno e le temperature elevate che hanno caratterizzato questa prima parte di giornata stanno lasciando spazio a rovesci sparsi e isolati, e venti che potrebbero intensificarsi nelle prossime ore.

Nuvoloni scuri, vento e tuoni annunciano rovesci anche a carattere temporalesco. Fenomeni sotto forma di piovaschi già in atto sul Terminio, nel serinese e nel solofrano, che potrebbero trasformarsi anche in temporali e grandinate ed estendersi in altre zone. Nubi temporalesche anche sui monti del Partenio. Fenomeni che già nel corso del tardo pomeriggio e in serata tenderanno a dissolversi e a lasciare l’Irpinia.