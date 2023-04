Pioggia e neve in Irpinia a Pasqua e Pasquetta

Pasqua e Pasquetta con il cappotto e la sciarpetta. A parte la rima, anche gli esperti del centro meteorologico dell’università “Parthenope” di Napoli danno ormai per certo che, nei prossimi giorni, sarà d’obbligo tenere l’ombrello, e non solo, a portata di mano.

Domani le nubi la faranno da padrone per l’intero arco della giornata e daranno luogo, nella tarda mattinata, a precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale.

La pioggia, nelle aree montuose, si trasformerà in neve sin verso i 1.000-1.200 metri. Nel pomeriggio di domenica le nubi e la pioggia prenderanno il sopravvento, idem a Pasquetta.