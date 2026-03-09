Pioggia di medaglie per la Gym Art Avellino a Casagiove: il talento irpino brilla in pedana

CASAGIOVE – Il fine settimana appena trascorso ha visto il Palazzetto dello Sport di Casagiove trasformarsi nella “capitale” della ginnastica ritmica regionale. In un contesto altamente competitivo, con oltre mille ginnaste provenienti da tutta la Campania, l’A.S.D. Gym Art Avellino, direzione tecnica Prof.ssa Rita Paglialonga, si è confermata una delle realtà più solide e vincenti del panorama sportivo. La compagine avellinese si è presentata all’appuntamento con una folta delegazione di ben 49 atlete, capaci di distinguersi per eleganza, precisione tecnica e grinta agonistica. Il bilancio finale è da capogiro: un medagliere ricchissimo che premia il lavoro svolto quotidianamente in palestra. I successi nel dettaglio Le ginnaste della Gym Art hanno gareggiato su diversi livelli, dominando i podi in diverse le categorie: Serie C: È stato un vero e proprio exploit. Le giovani atlete hanno conquistato un totale di 58 medaglie (14 ori, 19 argenti e 25 bronzi), dimostrando una profondità di squadra impressionante in una delle categorie più affollate. Serie B: Anche qui la precisione è stata la parola d’ordine, con un bottino di 9 podi complessivi (3 ori, 4 argenti e 2 bronzi). Serie A: Alto livello di difficoltà, dove il margine d’errore è minimo, le ginnaste avellinesi hanno brillato per eccellenza portando a casa 18 medaglie (8 ori, 6 argenti e 4 bronzi).

Il totale parla chiaro: 85 medaglie che portano il nome di Avellino ai vertici della ritmica campana. Al di là del metallo prezioso, resta la soddisfazione di aver visto 49 ragazze affrontare con determinazione una pedana solcata da oltre mille concorrenti, gestendo l’emozione e dando prova di grande maturità sportiva. Lo staff tecnico della Gym Art esprime enorme soddisfazione per i risultati ottenuti, che fungono da trampolino di lancio per le prossime sfide stagionali. La città può essere fiera di queste giovani ambasciatrici di sport e bellezza.