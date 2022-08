Piogge violente e frane, strade interrotte a Serino e Montella

A seguito delle violente piogge delle ultime ore e di alcuni movimenti franosi, che si sono verificati lungo la statale 574 che conduce al Terminio, nella serata di ieri è stata disposta la chiusura immediata del traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia sia dal versante di Montella che da quello di Serino. La viabilità, come disposto dal comando di polizia municipale, è consentita fino al bivio Civita- Isca.

Inoltre, il comune di Montella, sempre nella tarda serata di ieri, ha comunicato che è in corso un importante evento franoso sulla ex SS 574. Per tale motivo la stessa strada risulta chiusa al traffico all’altezza dell’incrocio di Campolaspierto sull’altopiano di Verteglia, sia dal versante di Serino che dal Versante di Montella. Il Comune invita i tanti campeggiatori presenti sull’altopiano a tenersi lontani dai dirupi presenti.