Attualità Pignataro membro d’onore della Fondazione internazionale “Papa Clemente XI – Albani” 18 Settembre 2020

Con decreto del consiglio direttivo del 17 settembre, il Prof. Zef Bushati Cavaliere di Gran Croce, Diplomatico, già Ambasciatore presso la Santa Sede e Presidente della Fondazione Internazionale “Papa Clemente XI – Albani ha nominato l’irpino Salvatore Pignataro “Membro d’Onore” della prestigiosissima Fondazione. A comunicare la nomina è stato direttamente prof. Zef Bushati che ha voluto testimoniare il suo affetto al professionista irpino per i quali ha potuto apprezzare le sue qualità morali e professionali in coerenza con le finalità sociali, culturali e legate alla fratellanza tra i popoli in coerenza con lo statuto della Fondazione.

Numerose sono le personalità italiane e internazionali che occupano ruolo di primo piano all’interno della Fondazione che ha come presidente onorario il Cardinale S.E. Ernest Simoni e il Presidente della Conferenza Episcopale albanese Mons. George Frendo Arcivescovo Metropolita di Tirana. Tra gli esponenti più importanti insigniti della Croce D’Oro della Fondazione figurano: S.E. Cardinale Pietro Parolin Cardinale di Stato Vaticano, S.E. Cardinale Agostino Vallini Vicario Generale di Sua Santità Papa Francesco e S.E. Rev.ma Cardinale Paul Poupard. Il dottore Salvatore Pignataro, Criminologo investigativo professionista, specialista in scienze forensi, sicurezza e intelligence, nonchè presidente regionale Associazione Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza della Campania, Componente dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi e socio della Società Italiana di Intelligence nonché docente al Corso di formazione in Safety e Security presso l’Università degli Studi Giustino Fortunato.