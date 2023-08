Pietrastornina tra storia e leggenda ricordando anche Mario Piantedosi

Organizzata dal Circolo socio culturale PetraStrumilia di Pietrastornina, presieduta dal Prefetto e ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, si è tenuta la rievocazione tra storia e leggenda di un famoso matrimonio che nei primi del 1400 unì i feudi del Papa di Benevento al Regno di Napoli, inglobando l’ultima Rocca di Pietrastornina.

In “scena” i costumi d’epoca delle terre del Partenio e della Valle Caudina che furono dei Della Leonessa, dei Caracciolo e dei Lottiero D’Aquino. Il clou dell’evento, fra trombe, tamburi e rappresentazioni, la messa in scena del leggendario matrimonio fra Covella Caracciolo (figlia di Petracone Caracciolo, vicerè della Regina Giovanna II) e Marino della Leonessa, (gonfaloniere dello stato della Chiesa). Si è tenuto un corteo storico per le vie del paese del Partenio con sbandieratori, tamburini e balli per due ore di allegria.

Proprio al padre del prefetto Piantedosi, il compianto professore Mario Piantedosi, è stata dedicata l’intera manifestazione che aveva ideato e fortemente voluto per contribuire ancora una volta al rilancio culturale della sua amata Pietrastornina. Prima della sua scomparsa, infatti, ha lavorato in prima persona all’organizzazione della stessa insieme a Licia De Lisa, Giusy Battista e Giovanni De Lisa.

Nel corso della manifestazione, patrocinata dal Comune di Pietrastornina, Il sindaco Amato Rizzo si dice particolarmente orgoglioso “per l’organizzazione dell’evento che il Circolo Socio Culturale Petra Strumilia ha voluto organizzare. Una manifestazione che, sotto il profilo culturale, artistico e turistico, dà lustro al nostro piccolo comune, ma rappresenta la celebrazione di uno dei personaggi storici di Pietrastornina a cui eravamo tutti particolarmente legati: il compianto prof. Mario Piantedosi”.