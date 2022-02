Pietrastornina, seconda edizione del concorso a premi intitolato al prof. Mario Piantedosi

Radici e libertà: un binomio che può far pensare milioni di persone e future generazioni. È tutto pronto per la Seconda Edizione del Concorso a premi intitolato al prof. Mario Piantedosi organizzato dal circolo socio culturale PetraStrumilia.

Tema del concorso: La libertà di manifestazione del pensiero e di opinione come principio fondamentale del nostro ordinamento democratico, trasversale a tutti gli ambiti del vivere civile. Definibile anche come libertà di espressione e di opinione, è l’art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana a sancire il diritto di ogni cittadino di esprimere liberamente le proprie idee e convinzioni, sia a livello individuale che collettivo.

Possono partecipare al Concorso gli alunni e gli studenti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado della provincia di Avellino e gli studenti universitari ivi residenti.

L‘obiettivo è quello di educare i giovani alla libertà di pensiero.

Quando la verità non è libera, la verità non è vera. Se si elimina la libertà di parola, le facoltà creative inaridiscono.

“Puoi cadere migliaia di volte nella vita, ma se sei realmente libero nei pensieri, nel cuore e se possiedi l’animo del saggio potrai cadere anche infinite volte, ma non lo farai mai in ginocchio, sempre in piedi”. (Giancarlo Siani)

