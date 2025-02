Pietrastornina, la comunità parrocchiale in preghiera per Papa Francesco

Accogliendo l’invito di tutta la Chiesa Italiana, della C.E.I. e dell’Arcivescovo di Benevento Mons. Felice Accrocca, a ritrovarsi in preghiera per assistere e sostenere Papa Francesco in questo tempo di malattia, la Parrocchia Maria Santissima Annunziata di Pietrastornina, guidata dal Parroco Don Giovanni Panichella, alla presenza del Parroco unitamente a Padre Francesco Minucci e dei numerosi fedeli, si è riunita nella serata di ieri, mercoledì 26 febbraio, per pregare con la recita del Santo Rosario Meditato, per il Santo Padre Francesco, ricoverato all’Ospedale Gemelli in Roma da quindici giorni.

“Nel tempo in cui la salute del Papa è stata caratterizzata da malattia e preoccupazione per tutta la comunità dei cristiani ed ogni rispettiva Parrocchia e Diocesi si è radunata per pregare – riporta la nota diffusa – anche la Chiesa di Pietrastornina, guidata dal suo Parroco, ha voluto riunirsi in preghiera per affidare alla Vergine Madre Papa Francesco, per intercessione del Signore, dei Santi e della Madonna affinché questo brutto periodo termini e possa essere in buona salute, per ritornare a guidare la sua Chiesa affinché la situazione possa ristabilirsi nuovamente, nella Speranza di Dio che lo preservi dal male. In questo anno particolare per il Giubileo della Speranza vogliamo sperare e confidare nel Signore, fiduciosi che presto il Santo Padre tornerà nel pieno delle sue forze ad illuminare la nostra amata Chiesa di Dio.”