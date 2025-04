Pietrastornina accoglie lo Stabat Mater di Nicola Fago e del M° Quadrini: un ponte tra passato e presente

Mercoledì alle ore 19:00, nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Pietrastornina, si terrà un evento musicale di grande rilievo: il concerto dell’Orchestra Internazionale della Campania diretta dal Maestro Veaceslav Quadrini Ceaicovschi, con la partecipazione della soprano Federica D’Antonino e della mezzosoprano Michela Rago.

Il programma prevede l’esecuzione di due versioni dello Stabat Mater: una del compositore settecentesco Nicola Fago, figura ancora poco conosciuta ma di straordinario valore, e l’altra scritta dal Maestro Quadrini, in un ideale dialogo tra la musica antica e quella contemporanea. Un’occasione preziosa per scoprire e riscoprire opere non sempre presenti nei circuiti concertistici tradizionali, valorizzate in un contesto di grande fascino architettonico e spirituale.

Il concerto è promosso da Musicainsieme nell’ambito della linea di finanziamento “Per Chi Crea” promossa da SIAE per il progetto S.I.N.F.A. – Scuola Internazionale Nicola Fago, e sostenuta dal Ministero della Cultura. Il tour di Musicainsieme, partito da Salerno il 13 aprile, si concluderà l’8 ottobre a Cassino, attraversando luoghi di alto valore artistico e culturale del Mezzogiorno.

Il Sindaco di Pietrastornina, Amato Rizzo, ha espresso profonda gratitudine verso Musicainsieme per aver scelto ancora una volta il paese come tappa di un proprio progetto di promozione artistica e culturale: “Siamo onorati di ospitare artisti di grande spessore e di offrire alla comunità e ai visitatori un evento che unisce cultura, bellezza e spiritualità. Le nostre chiese e i nostri paesaggi sono il palcoscenico ideale per esperienze di questo tipo, capaci di toccare l’anima”.