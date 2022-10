Pietrastornina, domenica 9 ottobre 2022 la 1ª Giornata di Pulizia delle cunette

Per il circolo politico-culturale e l’omonimo gruppo consiliare “ScegliAMO Pietrastornina” promuovere il decoro urbano, preservare gli spazi verdi e proteggere il territorio è necessario e fondamentale per un Paese sostenibile e a misura d’uomo.

Per perseguire questo obiettivo, “ScegliAMO Pietrastornina” ha organizzato, per domenica 9 ottobre 2022, la 1ª Giornata di Pulizia delle cunette per il corretto deflusso delle acque e di Pulizia del verde pubblico e degli spazi urbani.

Il nostro intento, attraverso questa iniziativa, è quello di sensibilizzare tutti ad uso responsabile delle risorse della Terra, perché ricordiamo, non sono infinite. Bisogna imparare a preservare le risorse naturali ed utilizzarle senza sprechi, nel rispetto degli ecosistemi e della biodiversità. A vivere in armonia con l’ambiente, poiché un mondo più pulito è un mondo migliore per tutti. Ma non solo.

Vogliamo altresì restituire decoro e dignità a Pietrastornina, attraverso la tutela della bellezza e della dignità dello spazio del Paese, soprattutto nelle sue parti di uso collettivo. Solo così è possibile realizzare il concetto estetico e morale che riguarda la qualità sociale della comunità pietrastorninese e corrisponde alla responsabilità civile dei cittadini nei confronti della propria collettività.

L’evento è organizzato col Patrocinio del Comune di Pietrastornina, in collaborazione con la Comunità Montana del Partenio V.L. ed insieme alle associazioni che operano sul territorio: il Circolo Socio-culturale Petrastrumilia, l’ASD Pretalando, l’ASD Ritmo Caliente, la Proloco Pietrastornina, il Comitato Festa Furmo, l’AES Starza Country, l’ASD Pietrastornina People e il circolo ACLI Due Strade.

In virtù di questi principi, tutti sono invitati a prendere parte alla suddetta iniziativa, muniti di attrezzi idonei alla pulizia del territorio. L’appuntamento è alle ore 07:30 presso il Piazzale S.Iermano.

L’ambiente è la casa dove tutto noi viviamo e tutti siamo chiamati in prima persona a contribuire al mantenimento e al miglioramento del decoro urbano di Pietrastornina, oltre che alla diffusione di una cultura di tutela dell’ambiente esterno, inteso come bene comune, e quindi da salvaguardare da comportamenti lesivi e incivili. Le risorse della Terra non sono infinite. Utilizziamole in modo responsabile. Preserviamole e utilizziamole senza sprechi, nel rispetto degli ecosistemi e della biodiversità.

Questa iniziativa è un’occasione per educare le presenti e future generazioni al rispetto dell’ambiente, partendo dall’amore per il proprio paese e il territorio in cui si vive.