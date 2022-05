Pietradefusi, Romaniello presenta più ricorsi: “Che scorretti i nostri avversari”

Nuovi Orizzonti per Pietradefusi non si arrende e impugna, allo scadere dei termini, la ricusazione dalle elezioni del prossimo 12 giugno per il rinnovo del Consiglio comunale di Pietradefusi.

Il candidato sindaco Giovanni Romaniello ha presentato più ricorsi e tra questi uno al Tribunale Amministrativo Regionale al quale si chiede l’annullamento del verbale redatto della Sottocommissione elettorale circondariale di Ariano Irpino che ha, di fatto, escluso la lista.

È stata una decisione, per più versi, ingiusta, erronea e restrittiva – ha dichiarato Giovanni Romaniello – e per questo i nostri legali hanno inoltrato più ricorsi contro un provvedimento che potrebbe configurare una mera irregolarità, è vero, ma non certamente una radicale nullità.

In ogni caso – continua Romaniello – resto basito dinanzi al comportamento di chi, dopo aver dispensato in piazza gesti di far-play politico e di solidarietà, già nella giornata di ieri è entrato addirittura nelle case dei nostri candidati per chiedere voti e promettere prebende. Che scorretti – conclude – povera Pietradefusi, non c’è mai fine al peggio.