“Pietradefusi deve voltare pagina”. Amministrative, Musto rilancia la sfida

“Guardatevi intorno: basta uno sguardo per capire che questo paese viene fuori da anni di disamministrazione. Pietradefusi, da snodo commerciale e importante realtà vitivinicola, è diventato un deserto, la Cenerentola dell’Irpinia”.

Nino Musto, candidato sindaco della lista RiprendiAmo Pietradefusi, ha aperto la campagna elettorale per il voto amministrativo del prossimo 12 giugno.

Musto ha presentato i candidati al consiglio comunale e spiegato le ragioni del suo rinnovato impegno.

“Abbiamo messo su una squadra omogenea, di donne e uomini di buona volontà legati dalla passione per la politica come cambiamento e concretezza. Pietradefusi ha bisogno di voltare pagina, di lasciarsi alle spalle un passato ingombrante e di proiettarsi nel futuro. Se vogliamo che i nostri figli e nipoti non siano costretti ad andare via dobbiamo rimboccarci le maniche e costruire un orizzonte comune”.

“Ho accettato la candidatura a sindaco perché mi sta a cuore il destino del mio paese, perché qui ho le mie radici ma anche la mia speranza, è uno strazio vedere Pietradefusi spegnersi nel disinteresse di chi avrebbe dovuto rilanciarne ruolo e potenzialità”.

“Hanno lasciato solo macerie. Ma dopo decenni di immobilismo c’è una grande voglia di cambiamento, di rinnovamento anche morale e di trasformazioni. Il 12 giugno sarà un derby futuro versus passato”.

Di seguito i nomi dei candidati al Consiglio comunale della lista RiprendiAmo Pietradefusi:

Marco Capone

Giovanni Cefalo

Katia Centrella

Salvatore Cerciello

Antonio Ciampo

Carlo Cillo

Fausto Guarino

Tatiana Ferragamo

Raffaele Palermo

Antonella Pontillo