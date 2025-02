Pietradefusi Calcio trionfa: 5-0 nel derby contro il Borussia Aragones

Ieri, alle ore 15:00, al campo “S. Pietro La Sala” di Pietradefusi, è andato in scena il tanto atteso derby della 4^ giornata di ritorno del campionato 2024/2025 di Seconda Categoria, Girone E. La partita ha visto affrontarsi l’ASD Pietradefusi Calcio e l’ASD Borussia Aragones.

Il match, che ha tenuto alta l’attenzione dei tifosi locali, si è concluso con un netto 5-0 a favore del Pietradefusi Calcio.

Al termine della brillante vittoria, il mister Pellegrino Gaito ha voluto commentare l’ottima prestazione della sua squadra. “È stata una grande prestazione, sono stati tutti bravi”, ha dichiarato il mister. “Oggi non voglio concentrarmi solo sul risultato, ma sulla performance complessiva della squadra. Ogni giocatore ha dato il massimo e ha contribuito a questa vittoria. È la prestazione che conta, e oggi abbiamo visto una squadra determinata, coesa e pronta a dare sempre il meglio di sé”.

Il derby, che ha rappresentato un momento di grande emozione per i tifosi, conferma la forza della squadra, partita dopo partita. Il presidente del Pietradefusi Calcio, Franco Spagnuolo, ha commentato con grande soddisfazione la vittoria netta della sua squadra. “Sono contentissimo per questa vittoria”, ha dichiarato il presidente. “I ragazzi si sono impegnati al massimo e hanno mostrato grande determinazione. La squadra ci sta, stanno facendo un ottimo lavoro e, partita dopo partita, stiamo vedendo i frutti del nostro impegno. Speriamo di raggiungere sempre più traguardi prestigiosi, con l’obiettivo di crescere insieme e fare sempre meglio”.

Anche il direttore sportivo del Pietradefusi Calcio, Antonio Petrillo, ha voluto esprimere il suo entusiasmo e la sua soddisfazione per la brillante vittoria della squadra nel derby contro il Borussia Aragones. “Siamo davvero molto contenti per questo risultato”, ha dichiarato Petrillo. “La squadra ha fatto un grande lavoro, e oggi abbiamo visto la forza del gruppo. Ma, come sempre, dobbiamo mantenere i piedi per terra. Ogni vittoria è un passo importante”.

Non è mancato il sostegno e l’incoraggiamento da parte di Saverio Addonizio, presidente onorario. “Seguo la squadra con grande attenzione e siamo contenti per questo risultato”, ha dichiarato Addonizio. “Tuttavia, dobbiamo continuare sempre a lottare, senza farci prendere dall’entusiasmo per questi successi. Il cammino è ancora lungo e pericoloso, e ogni partita può riservare delle insidie. È importante rimanere concentrati cercando di migliorare giorno dopo giorno”.