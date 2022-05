Pietradefusi al voto, dibattito su edilizia residenziale: Musto invita Belmonte e De Vizia

“Abbiamo deciso di organizzare un dibattito aperto sull’edilizia residenziale, dal titolo” Tra luci e ombre”, convinti che sia necessario dare, ai cittadini che da decenni vivono la questione casa come un dramma infinito, un segnale di attenzione.

“Al confronto abbiamo invitato il sindaco Giulio Belmonte e la candidata sindaco Fiorella De Vizia. Entrambi non hanno finora risposto al nostro invito”

Lo afferma il candidato sindaco della lista RiprendiAmo Pietradefusi, Nino Musto.

“Sono molto dispiaciuto per questa mancata disponibilità: chi amministra e chi si candida ad amministratore ha il dovere di dare risposte e di avanzare soluzioni.

Noi non abbiamo nulla da temere né da nascondere e crediamo che sia l’ora della verità. Stiamo affrontando questa sfida a viso aperto animati soltanto dalla volontà di dare alla nostra comunità una prospettiva. Rinnoviamo, pertanto, l’invito per un confronto utile e franco su una questione che riguarda da vicino decine famiglie”.

Il dibattito si terrà domani, 21 maggio, alle ore 17.30, presso gli alloggi ex 219/80, frazione Pietra.