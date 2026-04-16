Piero De Luca: “Soddisfazione per proposta candidatura Nello Pizza”

Si riporta la nota del segretario regionale del Pd Piero De Luca:

Esprimo profonda soddisfazione per l’esito della Direzione provinciale PD di Avellino, che ha individuato nella figura di Nello Pizza, la proposta di candidatura a Sindaco da sottoporre ai partiti, alle forze civiche ed alle associazioni che compongono il tavolo di centro sinistra. Nello è un militante appassionato, un dirigente politico di esperienza, competenza e riconosciuto equilibrio. Ringrazio tutte le sensibilità del Partito che hanno deciso di sostenere ed accompagnare questa scelta con responsabilità e maturità all’esito di un confronto ampio, serio e rispettoso. Il passaggio politico di ieri è ovviamente solo un punto di partenza. Il PD proseguirà in queste ore il percorso di ascolto nella società, nei quartieri, e sarà impegnato a fondo per rilanciare e portare avanti il tavolo politico con tutte le forze del campo progressista, la cui unità è fondamentale per provare a vincere le prossime elezioni e voltare pagina ad Avellino. Tanto nella consapevolezza che la sintesi e la definizione del quadro della coalizione richiede in particolare un lavoro articolato e condiviso di elaborazione di un’agenda di programma comune credibile, da costruire sui temi, sui contenuti, sui progetti, nell’interesse dell’intera comunità avellinese, lavoro che il PD si impegna a strutturare con disponibilità e attenzione massima alle istanze e proposte di tutte le forze progressiste.